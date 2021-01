Amazon irrompe nel pianeta Calcio, altre mire dopo la Champions

In 10 anni, Amazon ha aumentato i propri investimenti pubblicitari globali da 592 milioni a 11 miliardi di dollari. Una cifra crescente. A dicembre scorso ha comprato la partita di una squadra italiana presente nei gironi di Champions League. Al prezzo di 240 milioni. E, in caso di qualificazione ai turni successivi, fino alle semifinali. Sedici gare visibili solo su Amazon Video. A partire dalla prossima stagione. E fino al 2024. Ancora incerto l’eventuale aumento del prezzo dell’abbonamento a Prime. Anche per i clienti già abbonati. Se sarà necessaria una sottoscrizione per il Calcio. E per la “Champions League”. Oppure se questi verranno aggiunti ai contenuti disponibili. Senza ulteriori aggravi di costo.

Fonte: Corriere dello Sport