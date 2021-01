Alex Meret a Radio Kiss Kiss: “Giocare senza pubblico? E’ triste, sono fondamentali per noi”

Nel corso di Radio Kiss Kiss, durante la trasmissione “Radio Gol”, condotto da Valter De Maggio è intervenuto il portiere del Napoli Alex Meret. “Spero in un 2021 positivo sotto tutti i punti di vista. Per la squadra e per la gente. Per quanto riguarda me mi farebbe piacere avere più continuità ma sono comunque contento. Bakayoko ha fatto un gol importantissimo. Ci siamo rifatti della sconfitta con lo Spezia. Ora abbiamo bisogno di trovare continuità di risultati. Abbiamo perso giocatori importanti negli ultimi mesi ma La Rosa è importante quindi chi scende in campo è sempre all’altezza. Oggi non esistono gare facili, perchè tutte le squadre vogliono metterci in difficoltà, però era importante passare il turno. Dovevamo essere più attenti sui gol concessi all’Empoli, però siamo passati ai quarti. Sui gol subiti mercoledì è stato Bajrani a far gol, sul primo ero coperto, il secondo lo svizzero è stato preciso nel calciare nell’angolo. Il pranzo di ieri? Non so chi lo ha pagato, ma al di là di questo lo abbiamo fatto per avere più compattezza nel gruppo. Non è facile per noi giocare ogni tre giorni, tamponi compreso, ma ci stiamo abituando ai ritmi. Per noi non cambia l’orario, scenderemo in campo concentrati, la Fiorentina ha ottime individualità che ci può mettere in difficoltà. Noi dovremo stare attenti e più cattivi sotto porta. Peccato la sconfitta contro l’Inter fu immeritata come contro lo Spezia, dove abbiamo creato davvero tanto sotto porta. In futuro dovremo essere cinici in zona gol, ma con gli allenamenti possiamo migliorare certamente. La gara contro la Juventus in Supercoppa italiana, daremo tutto per portare a casa un altro trofeo. Ora ci serve ritrovare continuità per risalire in classifica. Senza pubblico è molto triste, i tifosi sono la vita per noi calciatori, mi auguro che possano tornare presto quanto prima. Napoli è speciale per l’affetto della gente che ha nei nostri confronti. Io ho le spalle larghe? So che nella vita non bisogna prendersi troppo sul serio, accetto le critiche, perchè fa parte di un percorso di crescita. Per l’Europeo dico che possiamo fare bene, mi auguro di far parte dei convocati”.

La Redazione