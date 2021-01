Verdoliva, dir. gen. ASL Napoli 1: “Abbiamo solo applicato il Protocollo!”

L’Empoli bloccato dall’ ASL di Napoli. Polemiche a josa. Per commentare quanto accaduto, questa mattina l’ing. Ciro Verdoliva, direttore generale della ASL Napoli 1 Centro, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla redazione di ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo: “In merito alla messa in quarantena dei contatti stretti del caso positivo COVID-19 che ha riguardato nella giornata di ieri alcuni professionisti della Società Empoli FC evidenzio che il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Napoli 1Centro non ha fatto altro che applicare il protocollo sanitario previsto dalla circolare del Ministero della Salute n° 32850 del 12. 10. 2020; azione che condivido e sottoscrivo”