Valcareggi, agente: “Callejon? Sicuro gioca, non so se dall’inizio o meno”

Su Radio Marte, è intervenuto Furio Valcareggi, agente, ecco le sue parole: “Prandelli? Siamo in buone mani, ha capito tutto. La Fiorentina era una buona squadra ma era depressa. Ora Cesare sta capendo tutto, ha messo Vlahovic titolare, Kouamé è il partner ideale, Ribery è il fuoriclasse, Callejon o gioca ala o non gioca, Martinez Quarta è bravo, Dragowski è bravo. La squadra è buona, sta bene, ha una buona opinione di sé stessa. A metà campo abbiamo tante alternative, tutte buone. Callejon? Sicuro gioca, non so se dall’inizio o meno. Senza pubblico tutto diventa strano. Demme? Giuntoli non lo dà via. Milik? Andrà via a parametro zero, De Laurentiis è arrabbiato e non gliela dà vinta”.