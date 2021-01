Per il Pomigliano femminile arrivano cattive notizie dall’infermeria per quanto riguarda l’attacco. Si tratta di Rossella Tata che si è rotto il crociato e nella giornata di domani si opererà a Napoli. In bocca al lupo per la punta della squadra campana, anche da parte de ilnapolionline.com

Fonte: tuttocalciofemminile.com