Ufficiale, gli arbitri della 18^ di Serie B: Empoli/Salernitana a Pairetto

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti e dei IV Ufficiali che dirigeranno le gare valide per la 18ª giornata di andata del Campionato di Serie B 2020/21 in programma sabato 16 gennaio.
CHIEVO – V. ENTELLA Venerdì 15/01 h. 19.00
PATERNA
ALASSIO – BERTI
IV: ABBATTISTA
CITTADELLA – ASCOLI h. 14.00
SANTORO
CALIARI – DI MONTE
IV: ROBILOTTA
EMPOLI – SALERNITANA Domenica 17/01 h.15.00
PAIRETTO
DI GIOIA – MASTRODONATO
IV: PRONTERA
LR VICENZA – FROSINONE Venerdì 15/01 h. 21.00
MARCHETTI
BACCINI – ANNALORO
IV: ROS
MONZA – COSENZA h. 14.00
AURELIANO
MACADDINO – NUZZI
IV: AYROLDI
PESCARA – CREMONESE Domenica 17/01 h.15.00
LA PENNA
SACCENTI – MORO
IV: RAPUANO
PISA – BRESCIA h. 14.00
AMABILE
AVALOS – CIPRESSA
IV: MASSIMI
PORDENONE – VENEZIA h. 14.00
DI MARTINO
ROSSI M. – DELLA CROCE
IV: MERAVIGLIA
REGGINA – LECCE h. 16.00
VOLPI
DEI GIUDICI – TRINCHIERI
IV: CAMPLONE
SPAL – REGGIANA Lunedì 18/01 h. 21.00
GIUA
RUGGIERI – YOSHIKAWA
IV: ILLUZZI