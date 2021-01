Tardelli su Gattuso: “Mi piace, soffre per la mancanza della punta”

Marco Tardelli ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Ha parlato della nostra Serie A e della lotta al vertice, facendo riferimento ai tecnici: Conte, Pirlo, Gattuso: “All’inizio puntavo tutto sull’Inter. Ha tutto per vincere e credo abbia una rosa fantastica per la situazione in cui si trova. Pirlo allenatore lo vedo benissimo, l’inesperienza non è un problema. Può diventare un ottimo tecnico, è calmo, sa gestire gli alti e bassi, tutte doti fondamentali. Era inevitabile che avesse qualche difficoltà, è ancora giocatore: non capisce alcuni errori perché per lui era tutto facile. Ma non tutti possono essere alla sua altezza. Gattuso mi piace perché dice quello che pensa e, se non lo seguono, stanno fuori. Il guaio è la mancanza di una punta centrale. Senza Osimhen, e senza lo stesso Mertens, soffre.”