Il Napoli femminile, nel tentativo di ottenere una salvezza, non proprio semplice, vuole comunque rinforzare la rosa ed ha praticamente preso Sabrina Tasselli. L’estremo difensore viene dalla Juventus, dove si giocherà il posto con Catalina Perez. Domani sarà in città per la firma del contratto che la legherà in azzurro fino al 2021. Un importante tassello per mister Pistolesi e difendere la porta azzurra.

Fonte: gianlucadimarzio.com