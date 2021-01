Premier League – M.United colpo da vetta, pari Tottenham, ok Everton

Torna in campo dopo gli impegni della FA Cup la Premier League in una giornata spezzettata con alcuni recuperi. Colpo del Manchester United, che vince 1-0 a Burnley nel recupero della 1a giornata e va al comando solitario in classifica a +3 punti sul Liverpool. Torna al successo l’Everton, che espugna 2-1 Wolverhampton nella 18a giornata e aggancia Leicester e Manchester City al 3° posto. Rallenta invece il Tottenham, che impatta 1-1 in casa con il Fulham nel derby londinese nel recupero della 16a giornata. Pareggio pure per l’Arsenal, che fa 0-0 nell’altro derby con il Crystal Palace. Prima vittoria infine dello Sheffield United, che batte 1-0 il Newcastle