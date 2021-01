Il Napoli, dopo aver recuperato Koulibaly, Demme e per la panchina Mertens, oggi attende novità per Victor Osimhen. La punta nigeriana nei giorni scorsi si è allenato a casa correndo sul tapirulan e la sensibilità alla spalla è in miglioramento. Ovviamente però oggi è importante avere notizie a livello di Covid-19, nuovo tampone per l’ex Lille e si spera che si negativizzi del tutto, prima di una nuova visita e averlo di nuovo per gli allenamenti.

Fonte: CdS