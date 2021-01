Napoli-Empoli: più che sufficiente la prestazione dell’attacco azzurro

Ecco i voti del corriere dello sport, per l’attacco del Napoli, nella partita di Coppa Italia, contro l’Empoli:

Politano 6,5

Sta dentro la partita e fa niente se tenta di fare spesso da solo. Ma vuole l’uno contro uno perché “sente” il dribbling.

Lozano 7

Si può scegliere tra l’assist d’esterno destro per Di Lorenzo e la freddezza e la rapidità (e la precisione) per il 2-1. Se non ci fosse, varrebbe la pena inventarselo.

Petagna 6

Un’anima in pena che sembra in conflitto con troppe paure. Poi la sistema lui, in mischia.

Fonte: Cds