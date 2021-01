Moncalvo (giornalista): “Caso Suarez? Paratici ha mentito nelle sue dichiarazioni”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Gigi Moncalvo, giornalista: “Bianconi è un grande cronista. Non siamo di fronte a fake news o bufale. Da questa faccenda emergono tre cose che il dirigente è un improvvisatore: dopo aver fatto il contratto a quel punto ti poni la domanda ma questo il passaporto ce l’ha? È chiaro che è una domanda che ti poni prima. La chiamiamo più elegantemente una ingiustificabile superficialità. Ci sono due punti importanti: se è fondata l’accusa della procura di Perugia sulle falsi dichiarazioni di Paratici. Abbiamo una bugia. Il capo di Gabinetto del Ministero dell’Interno è l’uomo più vicino alla ministra Lamorgese che dice di essere stato attivato il 3 di settembre alle 11 e 34 dalla De Micheli. Paratici fa un altro discorso e dice un’altra data. Paratici dice di aver contattato Chiappero, avvocato della Juventus dopo il 6-7 settembre e invece non è vero. Perché il Capo di Gabinetto viene attivato il 3 settembre e Paratici dice che il capo di Gabinetto venne chiamato da Chiappero dopo il 5?. Mentre Paratici dice che Chiappero venne contattato il 6-7 settembre. Dobbiamo dire che in Spagna ci sono leggi diverse, ma emerge un’altra cosa. Bianconi va a cercare immediatamente se esisteva una pratica Suarez e lui riceve dal dipartimento che è alle sue dipendenze che un’analoga istanza è stata rigettata nel 2019 per analoghi motivi. L’istanza è stata rigettata per mancanza di conoscenza della lingua italiana. Se ora vogliono produrre una nuova istanza possiamo rigettarla. Chi riferisce queste cose è Michele Di Bari capo del dipartimento delle libertà civile e immigrazioni. Questo vuol dire e sarebbe interessante andare a trovare cosa diceva l’istanza del 2019 e se la Juventus aveva già trattato Luis Suarez. Certo Luis Suarez aveva chiesto già il passaporto nel 2019, certamente perché qualcuno lo stesse cercando. Ecco perché parlo di superficialità incredibile. Perché se l’anno prima era stata la Juventus a cercarlo, la Juventus sarebbe stata già informata. Paratici verrebbe smentito non solo di Frattasi, ma anche da questo secondo aspetto. Se si venisse a sapere che già nel 2019 Suarez aveva cercato di ottenere il passaporto, siamo di fronte a due menzogne del dottor Fabio Paratici”.