Mirko Calemme, Diario AS: “Sarà bello rivedere Callejon a Fuorigrotta”

Durante ‘Arena Maradona’ Mirko Calemme, corrispondente in Italia di ‘Diario As’. “Domenica ci sarà il ritorno a Fuorigrotta di José Callejon. Per lui sarà un giorno speciale. Ha dato tanto al Napoli. Non dimentichiamo che ha indossato la maglia azzurra gratis negli ultimi due mesi nella scorsa stagione. A fine 2019 aveva avuto l’offerta di rinnovo. Per il suo addio è stata decisiva l’indecisione iniziale. Fabian Ruiz? Il suo rendimento è condizionato dai compiti che gli sono stati assegnati. Che sono diversi da quelli che svolge in nazionale. In estate ci sarà di nuovo l’assalto delle big spagnole. Nel frattempo tornerà a brillare pure nel Napoli“.

Fonte: Radio Crc