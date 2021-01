L’approfondimento di A. Pisciotta – Analisi sulle statistiche dei goal subiti dagli azzurri

La fascia di destra è da rivedere nella fase di non possesso, in quanto 14 goal dei 22 subiti nella stagione in corso (comprese le coppe), sono arrivati dal lato destro.

Analizzando le partite dal 20 settembre 2020, prima partita di campionato con trasferta a Parma, al 13 gennaio 2021, sedicesimo di Coppa Italia in casa contro l’Empoli.

In ben 85 giorni trascorsi il Napoli di mister Gattuso, ha giocato 23 partite, tra campionato e coppe. Ed in 23 partite ha subito 22 goal, tra casa e trasferta.

Ma oggi vogliamo analizzare un dato peggiore, che sembra continuare a crescere, ovvero la maggior parte dei goal subiti, si sviluppano o arrivano sempre dal lato destro del Napoli.

Di seguito andiamo ad indicare tutti i goal subiti, con una piccola descrizione di come è arrivato quel goal, mettendoli in ordine cronologico, ed indicando il parziale della gara.

Napoli – Atalanta (4-1) – Goal di Lammers al 69′

dopo una palla persa a centrocampo, gli avversari attaccano sulla fascia destra, dove Lammers è indisturbato;

dopo una palla persa a centrocampo, gli avversari attaccano sulla fascia destra, dove Lammers è indisturbato; Napoli – AZ (0-1) – Goal di Dani De Wit al 57′

il contropiede degli avversari parte sul lato destro, per poi passare dall’altro lato, per finire in goal;

il contropiede degli avversari parte sul lato destro, per poi passare dall’altro lato, per finire in goal; Benevento – Napoli (1-0) – Goal di R. Insigne al 30′

lancio sulla fascia destra, dove Lapadula crossa per Insigne, che dopo un rimpallo segna;

lancio sulla fascia destra, dove Lapadula crossa per Insigne, che dopo un rimpallo segna; Napoli – Sassuolo (0-2) – Goal di M. Lopez al 95′

filtrante di un centrocampista del Sassuolo per M. Lopez che è da solo sul lato destro, che punta salta i difensori del Napoli e segna;

filtrante di un centrocampista del Sassuolo per M. Lopez che è da solo sul lato destro, che punta salta i difensori del Napoli e segna; Rijeka – Napoli (1-0) – Goal di Muric al 13′

l’azione parte da destra, per poi terminare con un tiro arrivato dal centro del campo;

l’azione parte da destra, per poi terminare con un tiro arrivato dal centro del campo; Napoli – Milan (0-1) – Goal di Ibrahimovic al 20′

superiorità numerica sulla destra dei rossoneri, cross e incornata di Ibra;

(0-2) – Goal di Ibrahimovic al 54′

contropiede dei rossoneri che parte dal centro e si sviluppa sul lato destro, dove arriva il cross per la doppietta di Ibra;

(1-3) – Goal di Hauge al 95′

palla persa a centrocampo, i rossoneri attaccano ancora sulla destra del Napoli con azione personale di Hauge;

superiorità numerica sulla destra dei rossoneri, cross e incornata di Ibra; (0-2) – Goal di Ibrahimovic al 54′ contropiede dei rossoneri che parte dal centro e si sviluppa sul lato destro, dove arriva il cross per la doppietta di Ibra; (1-3) – Goal di Hauge al 95′ palla persa a centrocampo, i rossoneri attaccano ancora sulla destra del Napoli con azione personale di Hauge; Napoli – Real Sociedad (1-1) Goal di W. Josè al 92′

cross arrivato dal lato destro del Napoli, e con un rimpallo l’attaccante segna;

cross arrivato dal lato destro del Napoli, e con un rimpallo l’attaccante segna; Inter – Napoli (1-0) Goal di Lukaku (R)al 73′

superiorità numerica degli avversari sul lato destro del Napoli, e con una verticalizzazione arriva palla a Lukaku, per poi sviluppare l’azione del rigore;

superiorità numerica degli avversari sul lato destro del Napoli, e con una verticalizzazione arriva palla a Lukaku, per poi sviluppare l’azione del rigore; Lazio – Napoli (0-1) Goal di Immobile al 9′

cross che arriva dal lato destro del Napoli, e Immobile di testa insacca;

(0-2) Goal di Luis Albero al 56′

su passaggio errato di Mario Rui, la palla arriva subito sul lato destro dove l’attaccante laziale è libero di calciare;

cross che arriva dal lato destro del Napoli, e Immobile di testa insacca; (0-2) Goal di Luis Albero al 56′ su passaggio errato di Mario Rui, la palla arriva subito sul lato destro dove l’attaccante laziale è libero di calciare; Napoli – Empoli (1-1) Goal di Bajrami al 33′

azione personale e tiro a giro di Bejarami tutto dal lato destro del Napoli;

(2-2) Goal di Bajrami al 68′

azione che si sviluppa sulla destra del Napoli, con un passaggio fuori area per Bejarami che tira e segna.

Mister Gattuso, bisogna fare qualcosa per coprire meglio quella fascia, soprattutto in vista della Supercoppa di mercoledì, dove proprio su quella fascia agisce CR7.

A cura di Antonio Pisciotta