Sicuramente non una partita difficile, eppure più intricata di quanto ci si potesse aspettare (merito dell’Empoli): Giua non deve faticare molto, squadre corrette, ne esce una gara addirittura da dieci falli complessivi fischiati. Unico dubbio, un contatto in area Viti-Petagna. Un solo ammonito (Olivieri).



NO RIGORE



Non è rigore il contatto nell’area dell’Empoli fra Petagna e Viti: l’attaccante azzurro si muove ed è lui che va verso l’avversario, il contrasto è inevitabile, ma non è punibile.



REGOLARE



Non c’è alcuna irregolarità sulla rete realizzata da Di Lorenzo: al momento del lancio di Ghoulam per Lozano, che poi crosserà verso il centro dell’area, il messicano sembra essere in linea con Zappella, il Var (Di Paolo) avrà controllato.

NO GLT

Non c’è stato bisogno di evocare la Glt (entrata proprio in questi ottavi con il Var) sull’azione del gol di Petagna: il colpo di testa di Rrahmani viene deviato da Ricci ben prima che il pallone varchi la linea.

