Juventus-Napoli, fissata la data del recupero

Il CONI ha deciso che Juventus-Napoli si dovrà giocare ed ha restituito il punto agli azzurri, questo prima di Napoli-Torino del 23 Dicembre. Ora si è caccia della data per poter disputare la sfida prevista all’ Allianz Stadium e le ipotesi sono due. Il 13 o il 14 febbraio, proprio nel periodo in cui si dovrebbe giocare la “stessa” partita a campi invertiti, cioè al Diego Armando Maradona. In questo caso sarebbe quest’ ultima ad essere ulteriormente spostata ed occorrerebbe trovare una nuova data per disputarla.

Fonte: Corriere dello Sport