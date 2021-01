Gattuso ha portato a pranzo la squadra, per ricaricare le batterie

Gattuso porta il Napoli a pranzo sul Vesuvio. Il Corriere dello Sport dà la notizia che il giorno di riposo concesso da Gattuso si è trasformato in un incontro di tutta la squadra. Il tecnico ha portato il gruppo a mangiare fuori a Ercolano per compattare il gruppo in vista del prossimo tour de force: Fiorentina, Supercoppa e poi il Verona. Una seconda parte di campionato in cui la squadra dovrà accelerare se vorrà centrare l’obiettivo della qualificazione in Champions League.

Il tecnico ha preferito fermare gli allenamenti. Una scelta in controtendenza rispetto alla politica che da sempre gli viene attribuita di mazza e panella.

Fonte: corrieredellosport.it