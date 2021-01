Gaetano Castrovilli (centr. Fiorentina): “A Napoli aggressivi e in cerca di continuità”

Il giorno dopo la sconfitta contro l’Inter in Coppa Italia, la Fiorentina ha ripreso ad allenarsi, con un Ribery in netta ripresa in vista della sfida contro il Napoli. Intervista uscita sul sito viola al centrocampista Gaetano Castrovilli. “Ringrazio i tifosi per il premio come migliore in campo per la gara contro l’Inter, peccato essere usciti, ma stiamo certamente facendo passi importanti. La gara che ricordo di più è certamente contro il Milan, ottima partita e prima rete in serie A. Il Napoli? Andremo lì in cerca di continuità e metterci la giusta aggressività per ottenere un ottimo risultato”.

Fonte: acffiorentina.com