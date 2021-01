Empoli “bloccato” dall’ ASL: la vigilia che non ti aspetti

Sicuramente la vigilia che non ti aspetti. Anche in questo momento di “emergenza sanitaria”. Una partita di calcio da giocare, quella dell’ Empoli a Napoli, e mentre stai per recarti presso lo stadio, essere bloccati dall’ ASL. Tra i giocatori, chiamati a scendere dal pullman, si diffonde la voce che la partita possa saltare. Ma la paura dura solo qualche istante: il tempo di capire che cinque tesserati, nei giorni scorsi entrati in contatto con un positivo al Covid, devono restare in isolamento in hotel.