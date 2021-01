Difesa quasi incolpevole sui goal; ecco i voti de il Mattino per la difesa!

La difesa di ieri contro l’Empoli, tutto sommato ha tenuto bene, nonostante abbia subito 2 goal, che in realtà sono due prodezze balistiche; ecco i voti de il Mattino per la difesa:

MERET 6

Per parare le parabole perfette di Bajrami avrebbe solo bisogno del mantello rosso e la tutina azzurra. Non essendo né Clark Kent, né tanto meno la sua versione con i superpoteri, per due volte deve limitarsi a guardare la palla sfilargli accanto prima di terminare la sua corsa in rete. Per il resto della partita è spettatore.

DI LORENZO 6

Il tuffo di testa con il quale va a raccogliere l’assist delizioso di Lozano e a spedire il pallone in rete è da 10 per tutta la giuria. Rischia di vanificare la prodezza appisolandosi su Bajrami e lasciandogli tutto il tempo per prendere la mira e battere Meret con il destro a giro che vale il momentaneo pareggio.

RRAHMANI 6

Dopo tre giorni di cura con i Ghostbuster, i fantasmi di Udine sembrano alle spalle. È pur vero che dalle sue parti i pericoli latitano e poi va detto che la presenza di Koulibaly è una bella garanzia. Si mette in mostra con un lancio di 50 metri che innesca Politano in campo aperto.

KOULIBALY 5,5

Era mancato eccome. Perché lì dietro è l’uomo d’ordine, quello che tesse le fila. Sbaglia qualche appoggio, forse anche per un po’ di mancanza di lucidità, ma nelle chiusure è il solito muro solido e difficile da scalare. In campo per tutti i 90 minuti e questa è davvero un’ottima notizia per il Napoli e Gattuso.

GHOULAM 6

Eppur si muove. Che visto il passato non troppo remoto, è già una notizia. Ma la cosa migliore della sua partita la realizza da fermo, disegnando la traiettoria al veleno del calcio d’angolo che precede il gol del 3-2. In fase di copertura, invece, ancora, troppe lacune: lascia buchi pericolosi.