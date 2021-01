COPPA ITALIA – Sassuolo-Spal 0-2, emiliani ai quarti e al prossimo turno c’è la Juventus

Al “Mapei Stadium”, il Sassuolo cerca il riscatto dopo la sconfitta beffa contro la Juventus nel finale, avversario agli ottavi la Spal. I neroverdi vanno vicini al gol con Raspadori che coglie il palo, mentre nel finale di primo tempo doppia parata di Berischa sul 2000 e poi su Oddei. Ad inizio ripresa i padroni di casa restano in dieci per il rosso a Djuricic, grazie a Irrati al VAR. Gli ospiti passano in vantaggio con la rete dell’ex Missiroli che segna da pochi passi su cross di Sek. Non c’è la reazione del Sassuolo, anzi la Spal raddoppia con il tocco al volo di Dikman. Neroverdi anche sfortunati, un altro palo, stavolta è di Muldur. Al triplice fischio grande festa dei biancoazzurri che ai quarti affronteranno la Juventus, brutta sconfitta per il Sassuolo.

SASSUOLO-SPAL 0-2 LIVE

49′ Missiroli, 58′ Dickmann

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Muldur, Marlon, Peluso, Rogerio (85′ Kyriakopoulos); Obiang, M. Lopez (68′ Haraslin); Oddei (68′ Ayhan), Djuricic, Boga (46′ Schiappacasse); Raspadori. All. De Zerbi

SPAL (3-4-2-1): Berisha; Spaltro (68′ Ranieri), Vicari (46′ Tomovic), Sernicola; Dickmann, Missiroli, Murgia, D’Alessandro (68′ Sala); Di Francesco (25′ Demba Seck), Brignola; Floccari. All. Marino

Ammoniti: Muldur (Sa)



Espulso Djuricic (Sa) al 47′

Fonte: sport.sky.it