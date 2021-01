COPPA ITALIA FEMMINILE – L’A.s. Roma di Bavagnoli ne rifila sette alla Roma

Ieri pomeriggio si è giocato il match di Coppa Italia femminile tra l’A.s. Roma e la Roma femminile con le ragazza di Bavagnoli che vince per 0-7. Tripletta di Andressa, doppietta di Alice Corelli, poi una rete a testa per Massa e Serena Landa. Ora per le giallorosse, turno passato e in attesa di ufficializzare Elena Linari, ci si prepara alla sfida di domenica in campionato contro il Napoli di Pistolesi.

Fonte: asroma.com