Centrocampo lento e timido; ecco i voti de il Mattino per il centrocampo!

Il centrocampo di ieri contro l’Empoli, è una zona del campo dove ci sono stati alti e bassi; da una parte Demme, solito filtro e regista del gioco, dall’altra parte un Lobotka lento e un Elmas che si nascondeva e chenon ha mai provato una giocata da vero trequartista; ecco i voti de il Mattino:

DEMME 6,5

Era arrivato a Napoli un anno fa con l’etichetta del bravo regista e niente di più. Dopo dodici mesi, e dopo la cura Gattuso, lo ritroviamo centrocampista completo: tiene palla, sa sempre cosa farne e all’occorrenza si butta in avanti a cercare gloria. La sua mancanza si era sentita eccome.

LOBOTKA 5,5

Perde qualche pallone sanguinoso che potrebbe costare caro, molto caro. E in occasione del 2-2 è troppo distratto vanificando il buon lavoro al servizio della squadra tra recuperi e ripartenze. Non essendo un fulmine di guerra non gli si può chiedere la sciabola e il fioretto insierme e si vede tutto.

ELMAS 5

Le sue incursioni in punta di piedi farebbero il pieno di applausi al National Theater di Skopje, peccato che questo sia ben altro palcoscenico. Troppo leggero. Gli manca sempre la zampata vincente per chiudere in bellezza le azioni che pure prometterebbero sempre bene.