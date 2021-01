Caso Suarez: sospesa per 9 mesi dal servizio la prof che lo aiutò

Il caso Suarez, il suo esame, fa discutere e lo farà ancora per molto tempo. Si indaga e chi ha sbagliato ne pagherà le conseguenze. La professoressa Stefania Spina, che aiutò Suarez all’esame, è stata sospesa dal servizio per 9 mesi. Si tratta della docente dell’Università per stranieri di Perugia accusata dal procuratore Raffaele Cantone di aver passato in anticipo le domande e le risposte dell’esame per l’ottenimento della certificazione di lingua italiana a Luis Suarez, l’attaccante uruguaiano che nella scorsa estate era stato trattato a lungo dalla Juventus. Lo ha stabilito ieri sera il Cda dell’ateneo, dopo il parere espresso dal Collegio di disciplina dei professori della Stranieri, di cui paradossalmente fino all’inizio dell’inchiesta faceva parte la stessa Spina. Che di Suarez diceva: «Di italiano non spiccica ‘na parola»

