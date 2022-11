Cannella a Radio Crc(ex direttore sportivo): “Il Napoli non ha bisogno di rinforzi a gennaio, dovrà sfoltire”

Durante ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Giuseppe Cannella, ex direttore sportivo di Foggia e Salernitana. “Non credo che il Napoli abbia bisogno di rinforzi durante il mercato di gennaio – ha detto Cannella a Radio Crc – quella a disposizione di Gattuso è una rosa completa in tutti i reparti. Anzi, credo che il Napoli debba pensare soprattutto a sfoltire. Non dimentichiamo che a breve riprenderanno le coppe europee, dove bisognerà compilare una lista. In molto rischieranno di restare fuori”. Per quanto riguarda, invece, il caso Milik, Cannella crede che “l’attaccante polacco abbia già un accordo con la sua nuova squadra. La speranza è che questo club possa essere intenzionato a rilevarlo già a gennaio così da permettere al Napoli di incassare qualcosa invece di perderlo a zero”.

