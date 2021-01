Bucchioni, giornalista: “Domenica il Napoli deve ritrovare rabbia agonistica”

Su Radio Marte, è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista, ecco le sue parole: “La gara di ieri la derubricherei, in queste partite è difficile trovare concentrazione. Subentra una sorta di convinzione che tanto comunque quella gara la vincerai, anche non impiegando tutte le forse. La Juventus pure ha smesso di giocare sul 2-0 convinta di aver vinto. L’Empoli è una squadra che ha un impianto di gioco importante, seguirei con attenzione il lavoro dell’allenatore. Peraltro questi ragazzi vanno nello stadio Maradona per la prima volta, anche i social hanno battuto molto su questa cosa: per loro era un evento. Domenica però il Napoli deve ritrovare rabbia agonistica. Ieri si è vista ancora poca concentrazione sottoporta. Se costruisci e poi non fai gol diventa una situazione tafazziana. Fiorentina? La squadra si sta riprendendo soprattutto sotto l’aspetto della convinzione. Peraltro Prandelli sta facendo giocare un calcio più solido rispetto al suo perché ora serve togliersi da una situazione pericolosa. Anche contro l’Inter c’è stato lo stesso atteggiamento, credo che lo farà anche contro il Napoli, metterà in campo una squadra abbastanza coperta”.