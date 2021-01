Attacco sprecone e poco concreto; ecco i voti de il Mattino per l’attacco!

Attacco vivace nella gara contro l’Empoli, ma come capita sempre più spesso, ci sono troppe occasioni da goal non finalizzate, su questo bisogna lavorare ancora tanto; ecco i voti de il Mattino per l’attacco:

POLITANO 6,5

Sguscia via come un’anguilla. Ha una voglia matta e non perde tempo per farlo capire ai malcapitati difensori dell’Empoli che se lo vedono comparire e scomparire alla velocità della luce. Propizia il raddoppio con il cambio di campo sul quale si avventa rapace Lozano.

LOZANO 7,5

Anche senza Lorenzo, chi gioca sulla sinistra dell’attacco del Napoli si dimostra magnifico. Lozano, infatti, slalomeggia a tutta birra e al termine con un esterno delizioso serve l’assist per la zuccata di Di Lorenzo. Sul raddoppio, invece, si mette in proprio: approfitta del gentile omaggio di Zappella e fulmina Furlan da fuori area.

PETAGNA 6

Dopo una serie infinita di tentativi, segna il gol del terzo vantaggio. Ed è una rete da bomber di razza perché raccoglie una palla vagante in area e la sbatte in rete con tutta la violenza che gli è rimasta in corpo. Il giusto premio per l’ennesima prestazione generosa ma troppo poco cinica sotto porta.