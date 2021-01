Amir Rrahmani: “Soddisfatti per il passaggio del turno. Obiettivo? La Champions”

“Le partite di Coppa Italia non sono mai facili, perchè tutte le squadre si vogliono mettere in evidenza, come l’Empoli, però era importante passare il turno. Obiettivo? Conquistare la Champions League e domenica ci aspetta un avversario forte, però non ci dobbiamo porre limiti. Testa sempre concentrata sul lavoro per fare bene in campionato e in Coppa Italia”. Dopo la partita di Udine che non era stata delle migliori, progressi ieri sera contro l’Empoli. Si tratta di Amir Rrahmani che propizia la rete di Petagna su calcio d’angolo, ecco quanto detto ai microfoni della Rai.

Fonte: Corriere dello Sport