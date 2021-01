Zaccagni, operazione per giugno confermata anche in Veneto

Per gennaio, come ribadito più volte, solo uscite. In entrata, ma per giugno, il Napoli si sta portando avanti con il lavoro e “tratta” lo scaligero Zaccagni. Il tutto è stato confermato anche dal presidente della società veneta: «Ne stiamo parlando con il Napoli. Il calciatore interessa molto agli azzurri, ma non faremo nulla fino a giugno. A gennaio non si muove da Verona», ha detto il patron Setti a radio Kiss Kiss. Intanto, in vista della gara di Coppa Italia, niente ritiro ieri sera per gli azzurri: la squadra si ritroverà stamattina all’hotel Britannique dove trascorrerà le ore di vigilia del match con l’Empoli.

Il Mattino