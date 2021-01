Vulpis (LegaPro): “Stiamo pensando come potenziare le sponsorizzazioni”

Vulpis (Vicepres. Lega Pro): “Se vogliamo fare qualcosa di storico, lo sviluppo del prodotto calcio italiano impone che le tre leghe professioniste ed il prodotto Nazionale vendano il prodotto calcio in modo finalmente diverso”.

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Marcel Vulpis, vicepresidente vicario Lega Pro: “Le nomine collegate ad un’elezione sono sempre pro-termine. Sotto il profilo operativo, vogliamo portare un maggior numero di accordi sponsorizzativi, risorse che andranno a finire nel sistema Lega Pro, redistribuito verso i club. Se vogliamo fare qualcosa di storico, lo sviluppo del prodotto calcio italiano impone che le tre leghe professioniste ed il prodotto Nazionale vendano il prodotto calcio in modo finalmente diverso. Ho avuto ieri un incontro con Luigi De Laurentiis ed abbiamo riflettuto su come potenziare le sponsorizzazioni: penso che ci sia da lavorare sia sugli aiuti fiscali sia sulle sponsorizzazioni private. Bisogna presentarsi compatti, il calcio italiano deve avere un’unica forza. Anche la Lega Serie A deve capire che siamo in cordata“

Fonte: Radio Punto Nuovo