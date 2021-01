Venerato: “La Juventus non ha soldi per Milik, ecco alla fine dove andrà…”

Il giornalista Rai, esperto di calciomercato Ciro Venerato, intervenuto a Kiss Kiss Napoli per aggiornare la situazione su Milik: “La Juve non ha i soldi per un’offerta, l’unico budget può arrivare con gli addi di Khedira, Bernardeschi e Pellegrini. Io credo che Milik alla fine andrà al Marsiglia, il Napoli è disposto ad accontentarsi di un’offerta inferiore alle richieste pur di non vederlo alla Juve a parametro zero. De Laurentiis, per cederlo ai francesi, potrebbe anche rinunciare a qualche clausola per sbloccare l’affare”.