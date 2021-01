ULTIM’ORA – Napoli-Empoli, c’è un caso Covid: l’Asl blocca 3 calciatori «sospetti allenatore e magazziniere»

Ci sono cinque giocatori dell’Empoli appena sbarcati a Napoli che non possono uscire dall’albergo per le norme anti-Covid dopo una comunicazione da parte del ministero inviata alla Asl. «I cinque giocatori sono considerati contratti stretti con una persona risultata positiva in un volo del 4 gennaio scorso – spiega il manager della Asl Ciro Verdoliva – e quindi, poiché non sono passati ancora dieci giorni, devono stare in isolamento».

Nonostante la comunicazione formale dell’Asl, però, tutti i tesserati dell’Empoli sono regolarmente partiti per raggiungere lo stadio Maradona. Inizialmente fissata per le 15,40, la partenza è stata rinviata di mezz’ora a causa della comunicazione da parte dell’Asl. Fonte: Mattino,it

Tre calciatori dell’Empoli, l’allenatore Dionisi e un magazziniere che sono in città per il match di Coppa Italia. Lo apprende l’ANSA da fonti sanitarie. L’isolamento è stato ordinato dal Ministero della Salute visto che i cinque erano su un volo del 4 gennaio da Lampedusa a Bologna e sono stati a contatto con un positivo su quel volo. I cinque dovranno stare in quarantena fino almeno a domani. Sky Sport