Schwoch: “Le assenze degli attaccanti pesano molto in questo momento”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”è intervenuto Stefan Schwoch, ex calciatore.

“Le assenze degli attaccanti pesano molto in questo momento. Mertens ha grande personalità, Osimhen ottime prospettive. Il nigeriano aveva iniziato a prendere parte a un progetto importante, stava entrando bene nelle cose e si è dovuto fermare sul più bello, anche perché il Napoli non ha giocatori simili in rosa. Gattuso ha esagerato o meno? Le pressioni ci sono ma pure io sono vecchia maniera, mi piacerebbe che i calciatori si esponessero meno sui social. Se stai continuamente a postare foto vuol dire che non hai la mente libera. Quando giocavo io facevo qualche telefonata la mattina e poi non esisteva più. Per me esisteva solo l’obiettivo di andare nel rettangolo di gioco. Llorente da trattenere? Ha un contratto, se può essere utile alla causa fa bene il Napoli a trattenerlo. Altrimenti sarebbe meglio farlo andare via, come sta succedendo con Milik. De Laurentiis sa che non li prenderà mai 15 milioni di euro però non si fa calpestare, quindi potrebbe perderlo a zero“.

Fonte: Radio Marte