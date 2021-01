RAI – Rrahmani: “In campionato l’obiettivo è essere tra le prime 4”

Rrahmani, difensore azzurro oggi in coppia con Koulibaly, interviene ai microfoni RAI per commentare la partita: “E’ sempre difficile giocare nelle Coppe, perchè tutti vogliono vincere per andare avanti. Noi abbiamo giocato in maniera forse più aperta, ma l’importante era passare il turno; è proprio questo che ci ha detto Gattuso a fine gara. Adesso ci toccherà affrontare sicuramente squadre con maggiori qualità, per cui diventerà ancora più difficile. Dobbiamo fare il nostro gioco, e lavorare. In campionato l’obiettivo è quello di arrivare tra le prime quattro, poi, se dovessimo riuscire a fare meglio…”