RAI – Gattuso: “La gara di oggi non fa testo, troppi cambi”

Rino Gattuso, allenatore del Napoli, a fine gara commenta la prestazione azzurra ai microfoni Rai: “Sapevamo che oggi l’importante era fare risultato, abbiamo cambiato tanto e preso qualche ripartenza di troppo. Una gara che comunque ci servirà per la partita di domenica prossima. E’ un calcio strano in tutta Europa, il Covid ha cambiato tante cose, noi sicuramente fino adesso abbiamo perso alcuni punti per strada. Basta guardare la Premier, lì si è organizzatissimi, eppure vivono notevoli difficoltà, non è facile convivere con quest’ emergenza, nonostante il mondo del calcio sia un mondo privilegiato. Io sto bene, gestisco da dieci anni la mia malattia, posso allenare, ci sono cose più gravi, sicuro. Nella mia squadra, dopo la gara con l’ Inter c’è stata un’involuzione, non credo sia questione di modulo, è proprio un periodo che va così, non riusciamo ad essere equilibrati e concediamo troppo. Oggi, però, la gara non fa testo, ho effettuato tanti cambi, e c’erano troppi giocatori con poco minutaggio. Stiamo aspettando Osimhen, lui dice di sentirsi meglio, poi valuteremo sul campo”