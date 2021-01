Nicola Mora, ex azzurro: “Senza Koulibaly il centrocampo a due non funziona”

Ad ‘Arena Maradona’, Nicola Mora, ex difensore del Napoli. “La vittoria di Udine è stata importante per il morale. Ma il Napoli ha ancora diversi problemi da risolvere. “Il centrocampo a due, con Fabian e Bakayoko, non sta funzionando a dovere. Senza un difensore bravo nelle uscite, come Koulibaly, in mediana bisogna provare qualcosa di diverso. Rrahmani ? Per me Gattuso ha fatto bene. Rrahmani andava preservato dopo l’errore sul gol di Lasagna. Però, adesso meriterebbe altre opportunità“.

Fonte: Radio Crc