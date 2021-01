Milik cerca squadra, è corsa contro il tempo per trovare una sistemazione

Anche perché è evidente che quello a cui si è arrivato è un punto di non ritorno. Alla porta del Napoli al momento non ha ancora bussato nessuno, seppur sia il Marsiglia che l’Atletico Madrid abbiano fatto più di un pensierino all’attaccante polacco. Ma senza mai sferrare l’attacco decisivo. Il Napoli, dal canto suo, non cede il punto. Il giocatore ha un contratto fino a giugno e da qui non si muove, a meno che non arrivi l’offerta giusta, ovvero da non meno di 8-10 milioni di euro. Sarà, quindi, una corsa contro il tempo da parte di Milik, ma soprattutto del suo agente David Pantak, che da qui al primo febbraio dovrà provare a trovare una soluzione, quanto meno per salvare il sogno Europei del giocatore. Fonte: Il Mattino.