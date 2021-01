MERCATO – Distanza minima tra il Napoli e l’Hellas Verona per Zaccagni

Ieri a Radio Kiss Kiss è intervenuto il presidente dell’Hellas Verona Maurizio Setti ha fatto il punto della situazione sul futuro di Mattia Zaccagni. “Il ragazzo resterà con noi fino a Giugno, difficilmente si muoverà in questa sessione di mercato. Confermo che ne stiamo parlando con il Napoli, piace anche ad altri club, in estate vedremo cosa accadrà”. Non è un istero che tra le due società i rapporti sono ottimi, la fumata bianca potrebbe esserci, anche perchè la distanza economica si sta assottigliando sempre più e si avvicina ai 15 milioni richiesti. I partenopei vorrebbero chiedere ora per evitare la concorrenza, su tutte del Milan, ma tra amici gli affari possono chiudersi in fretta.

Fonte: CdS