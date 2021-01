Kevin Malcuit verso Parma: manca davvero poco

A Napoli non ha spazio ed è evidente che nelle gerarchie di Gattuso occupa uno degli ultimi gradini. Per questo motivo il futuro di Kevin Malcuit sarà quasi sicuramente lontano da Napoli. La destinazione potrebbe essere Parma. La società ducale, come riportato da La Gazzetta dello Sport, avrebbe trattato con De Laurentiis e ricevuto l’ok dal patron azzurro per il prestito del difensore. Manca di fatto soltanto il consenso di D’Aversa per ufficializzare l’acquisto. A meno di clamorose, a questo punto, sorprese, Malcuit sarà dunque un giocatore del Parma a partire da questo mercato di gennaio. L’operazione dovrebbe concludersi con un prestito con diritto di riscatto.