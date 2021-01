IFFHS – E’ il Cholo Simeone il miglior allenatore del decennio

L’International Federation of Football History & Statistics, meglio conosciuta con l’acronimo di IFFHS ha eletto Diego Pablo Simeone come miglior allenatore del decennio concluso nel 2020. L’ente statistico, autorevole e riconosciuto dalla FIFA, ha preso in considerazione la top 20 di ogni anno, assegnando punti per ogni posizione. Il tecnico dell’ Atletico è il migliore per continuità. Negli ultimi dieci anni ha conquistato una Liga, una Copa del Rey, una Supercoppa di Spagna, due Europa League due Supercoppe europee ed è stato per due volte finalista in Champions League. Dietro di lui Pep Guardiola e Jürgen Klopp. Al quinto posto Massimiliano Allegri, mentre Carlo Ancelotti è ottavo. Più giù Antonio Conte e Claudio Ranieri.