Gaetano, il giovane con le gambe amputate, torna a sorridere: Insigne gli dona la sua maglia

Lorenzo Insigne ha donato una maglia autografata a Gaetano Barbuto, il giovane di Sant’Antimo che ha perso le gambe dopo essere stato ferito a pistolettate da una gang di balordi. Ieri la consegna del dono, affidato al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli che è andato a casa Barbuto con Eduardo Di Napoli, il giovane imprenditore napoletano a cui nel 2017 la camorra incendiò il bar. «Ringrazio tantissimo Insigne per questo splendido gesto che mi ha commosso», ha detto Gaetano, che si sta sottoponendo a una faticosa riabilitazione in attesa di poter acquisire le gambe bioniche che potranno permettergli di camminare. Per questo obiettivo è in corso una raccolta fondi su «gofundme.com», alla quale tutti sono invitati a partecipare. Fonte: Il Mattino