Sicuramente abbiamo pagato lo scotto della Serie A, ma penso che oramai sia acqua passata e

imbottigliata bene come esperienza maturata. A dir la verità non abbiamo cambiato molto a livello

tattico, la nostra identità è stata mantenuta. Invece, a livello tecnico stiamo cercando di curare ogni

minimo dettaglio, dal momento che la categoria non permette troppi errori. Il vero cambiamento è

avvenuto a livello mentale: in tal senso c’è stato un vero e proprio salto in positivo. Siamo una

squadra che deve salvarsi e, come tutte le squadre che si pongono questo obiettivo, non possiamo

permetterci errori in termini di atteggiamento”.

Di tutti i forti difensori che hai dovuto fronteggiare in questa prima metà di stagione, qual è quello che ti ha messo maggiormente in difficoltà? “ A dir la verità la mia nota di merito va alla difesa dell’Hellas Verona. È un reparto ben strutturato, giovane e che ha dimostrato in questa prima parte di campionato di subire pochi gol”.