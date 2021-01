DIRETTA LIVE COPPA ITALIA – Napoli-Empoli, match con temperatura sotto i 10 gradi

Premere f5 per gli aggiornamenti

Arbitro: Giua; Ass1: Scartragli; Ass2: Zingarelli; IV: Volpi; VAR: Di Paolo; AVAR: Longo

La sfida di Coppa Italia tra il Napoli e l’Empoli si giocherà con un cielo senza nuvole, ma con temperature tra i 9 e i 10 gradi.

Questo pomeriggio alle ore 17,45, allo stadio Diego Armando Maradona, il Napoli affronterà per gli ottavi di Coppa Italia l’Empoli. Sarà sfida secca, dove in caso di parità nei tempi regolamentari, tempi supplementari ed eventualmente calci di rigore. Probabile turnover in casa azzurra, visto i numerosi impegni, recuperati Koulibaly, Demme e Mertens, out Manolas per infortunio. Mentre per i toscani è l’occasione per ben figurare, anche in vista della gara di campionato contro la Salernitana. La vincente della gara, attenderà poi quella tra la Roma e lo Spezia. Ilnapolionline.com sarà presente al campo e vi aggiornerà in tempo reale.

Dal nostro inviato dallo stadio Diego Armando Maradona, Alessandro Sacco