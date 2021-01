DIRETTA LIVE COPPA ITALIA – Napoli-Empoli, (1-1) pareggio

Premere f5 per gli aggiornamenti

33′ – Pareggio Empoli, tiro a giro di Bajrami, palo e rete

32′ – Spunto di Elmas entra in area e calcia, parata di Furlan

28′ – Rovesciata di Matos, palla tocca la traversa

22′ – Petagna serve Lobotka che va al tiro, blocca a terra Furlan

18′ – Gooolllll – Spunto di Lozano, Cross all’indietro per Di Lorenzo che batte Furlan

15′ – Lancio di Koulibaly per Politano che va al traversone, Petagna stoppa male la palla

12′ – Politano perde palla, tira Matos, blocca Meret a terra

10′ – Assist per Politano di Lobotka, leggermente lungo, blocca a terra Furlan

7′ – Assist per Lozano, il messicano calcia, Furlan manda in angolo

Sarà il Napoli a dare il calcio d’avvio alla gara

I due capitani. Per il Napoli, maglia azzurra, Koulibaly, per l’Empoli, casacca blu, Matos

EMPOLI: Furlan, Terzic, Matos, Olivieri, Olivieri, Bajrami, Casale, Zappella, Ricci, Damiani, Haas, Viti. A disposizione: Brignoli, Pratelli; Stulac, Romagnoli, Moreo, Asllani, La Mantia, Fiamozzi, Baldanzi, Nikolaou, Cambiaso, Parisi

Empoli in campo

COMUNICATO – Empoli FC comunica che i calciatori Leonardo Mancuso, Roberto Pirrello. Szymon Zurkowsi, il tecnico Alessio Dionisi e un componente dello staff sono stati posti in quarantena dall’Asl Napoli 1 nell’hotel dove la squadra ha soggiornato dalla serata di ieri.

La quarantena si è resa necessario su segnalazione del ministero della salute in quanto i cinque, sul volo Lamezia-Bolgona di lunedì 4 gennaio, sono stati a stretto contatto con una persona risultata positiva e presente sul volo.

Empoli FC tiene a precisare che i cinque, come l’intero il gruppo squadra è stato sottoposto, dopo il volo precedentemente citato, a quattro cicli di tamponi, l’ultimo dei quali questa mattina, che hanno dato tutti esito NEGATIVO.

Come da indicazione ministeriali, i tre calciatori, il tecnico e il membro dello staff dovranno rimanere in quarantena fino a domani, giovedì 14 gennaio, quando scadranno i dieci giorni dal contatto e faranno regolarmente rientro ad Empoli

17,05 – Ingresso anche del Napoli

17,04 – Entra l’Empoli per la fase di riscaldamento

17,00 – Ingresso in campo dei portieri del Napoli

16,58 – In campo i portieri dell’Empoli

16.45 – Si attendono le squadre per il riscaldamento

Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam, Demme, Lobotka, Politano, Elmas, Lozano, Petagna.

Lo spogliatoio dell'Empoli e al nuova maglia





Arbitro: Giua; Ass1: Scartragli; Ass2: Zingarelli; IV: Volpi; VAR: Di Paolo; AVAR: Longo

La sfida di Coppa Italia tra il Napoli e l’Empoli si giocherà con un cielo senza nuvole, ma con temperature tra i 9 e i 10 gradi.

Questo pomeriggio alle ore 17,45, allo stadio Diego Armando Maradona, il Napoli affronterà per gli ottavi di Coppa Italia l’Empoli. Sarà sfida secca, dove in caso di parità nei tempi regolamentari, tempi supplementari ed eventualmente calci di rigore. Probabile turnover in casa azzurra, visto i numerosi impegni, recuperati Koulibaly, Demme e Mertens, out Manolas per infortunio. Mentre per i toscani è l’occasione per ben figurare, anche in vista della gara di campionato contro la Salernitana. La vincente della gara, attenderà poi quella tra la Roma e lo Spezia. Ilnapolionline.com sarà presente al campo e vi aggiornerà in tempo reale.

Dal nostro inviato dallo stadio Diego Armando Maradona, Alessandro Sacco