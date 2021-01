Di Gennaro: “Il Napoli ha la rosa per andare avanti in tutte le competizioni”

A Radio Marte è intervenuto Antonio Di Gennaro, ex calciatore :

“Il Napoli ha l’organico per andare avanti in tutte le competizioni. Se tutti hanno la testa giusta peraltro ritenevo e ritengo ancora che si possa puntare anche allo Scudetto. Quest’anno però è una squadra un po’ così. Ovviamente sono problemi con il COVID-19 e gli infortuni, però mi aspettavo una classifica migliore e non questo andamento a corrente alternata.

Petagna? Acquisto oneroso dal punto di vista economico ma non ha mai fatto tanti gol. Osimhen? Non so come potrà andare da qui in avanti. Il Milan è rimasto primo nonostante tutto, questo la dice lunga sulla squadra molto compatta. Ha lavorato bene, i giocatori hanno gamba e capacità nell’1 vs 1, poi hanno recuperato Calabria e Calhanoglu che sono giocatori trasformati. Il Napoli però se recupero certi giocatori deve puntare al massimo, bisogna capire se i giocatori hanno lo stesso furore di Gattuso”.

Fonte: Radio Marte