D. Di Gennaro (Giornalista): “Il turnover servirà a far rifiatare molti titolari, alcune incertezze di formazione”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”è intervenuto Dario Di Gennaro, giornalista.

“Sicuramente la Coppa Italia è l’occasione per far rifiatare un po’ i titolari, sarà la quarta gara negli ultimi giorni quindi i giocatori potrebbero risentire di un certo affaticamento. Si utilizzerà chi ha voglia di mettersi in mostra. Potrebbe essere l’opportunità di dare minuti a Koulibaly dopo l’infortunio e regalare una seconda chance a Rrahmani, ho trovato giusta la sua sostituzione. Di Lorenzo dovrebbe giocare a destra visto che sarà squalificato contro la Fiorentina, Elmas ci sarà a centrocampo. In attacco Mertens partirà dalla panchina, non so quanto Gattuso rischierà di utilizzarlo a gara in corso. Petagna o Llorente? Vista la situazione di rotazioni forse sarebbe opportuno Llorente, anche per far acquisire allo spagnolo un minutaggio maggiore. Ha bisogno di giocare e farsi trovare pronto anche per le gare successive”.