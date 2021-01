COPPA ITALIA – Napoli-Empoli 3-2, i top e il flop della squadra azzurra

Il Napoli cercava contro l’Empoli, conferme, dopo aver vinto ad Udine e la partita è davvero avvincente. Dopo una fase di studio, gli azzurri vanno vicini al gol con Lozano, si salva Furlan. Il messicano è ispirato e propizia con il suo cross la rete di Di Lorenzo, da ex non esulta. La partita però non è scontata e i toscani pareggiano con un tiro da biliardo, palo e rete di Bajrani. I partenopei però ripartono a testa bassa e tornano in vantaggio, Lozano stoppa e calcia, imparabile per il portiere ospite. Nel secondo tempo il Napoli va vicini alla terza rete, Furlan salva su Di Lorenzo e Politano scheggia la partita. L’Empoli però non molla e pareggia, sempre con Bajrani, palo e rete. La partita però gli azzurri la vogliono vincere e ci riescono con Petagna che in mischia segna su azione da calcio d’angolo. Un successo che però non cancella la poca cattiveria sotto porta e la poca concentrazione in difesa, ma si va ai quarti di finale. Ecco le pagelle della sfida dello stadio Diego Armando Maradona

Top

Di Lorenzo 6,5 – Il grande ex della partita, torna ai suoi livelli e segna una rete stupenda di testa. Spinge spesso a destra e sfiora la doppietta personale. Domenica è squalificato, ma sembra essere tornato ai suoi livelli.

Koulibaly 6,5 – Il difensore senegalese è tornato e si nota in tutto e per tutto. Splendido lancio da centrocampo per Politano. Vince i contrasti e lotta fino alla fine, quanto è mancato K2.

Rrahmani 6 – Dopo la gara di Udine, Gattuso decide di dare al kosovaro un’altra chance. Si vede che non è ancora inserito perfettamente, ma ci sta. Meglio nella ripresa dove anticipa due volte gli avversari. Entra nell’azione del gol di Petagna. Può crescere, ma è un passo in avanti.

Demme 6,5 – Il centrocampista tedesco è rientrato dall’infortunio e si nota una mediana più dinamica. Lotta su tutti i palloni e mostra grande lotta. Esce nel finale, ma per Gattuso è una notizia positiva il ritorno dell’ex Lipsia.

Politano 6,5 – L’ex di Sassuolo e Inter, dopo un periodo di appannamento, sembra aver ritrovato la migliore condizione. Vola sulla destra e scambia con Di Lorenzo nella stessa zona. Quando ritroverà la continuità sarà dura marcarlo.

Lozano 7,5 – Il messicano gioca a destra, o come stasera a sinistra, non fa differenza. Splendido lo spunto per la rete di Di Lorenzo, immenso il tiro che va sotto l’incrocio. Anche nella ripresa tiene ritmi alti ed è incontrollabile. Davvero è l’uomo in più.

Petagna 6 – L’ex punta di Atalanta e Spal, sembrava non essere in serata. Gioca per la squadra, ma gli manca il gol. Per fortuna che è caparbio e ci riesce in mischia. Cinque gol da quando è a Napoli, non male.

Flop

Insigne 5,5 – Il capitano del Napoli, si divora il gol del 3-2, a porta vuota. Meglio quando serve i palloni ai compagni, ma non è al massimo in questo momento. Deve ritrovare fiducia e con il suo talento non farà fatica.

A cura di Alessandro Sacco