Cauto ottimismo per Manolas in vista della Juventus. Spezzone di gara per Mertens contro l’Empoli

Per il tecnico del Napoli Gattuso non è semplice poter mettere in campo la formazione migliore, come in questo periodo, compreso oggi in Coppa Italia. Le buone notizie sono i recuperi di: Koulibaly, Demme e Mertens. I primi due partono favoriti per giocare dal primo minuto contro l’Empoli, mentre per il belga sarebbe previsto uno spezzone di gara. Su Manolas invece distrazione di primo grado del muscolo otturatore esterno destro. In casa partenopea c’è un cauto ottimismo per il suo recupero tra una settimana contro la Juventus per la finale di Supercoppa italiana. Per il resto ampio turnover ma con l’obiettivo di passare ai quarti di finale di Coppa Italia.

Fonte: Corriere dello Sport