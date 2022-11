Baiano: “Il Napoli sta vivendo una stagione altalenante, ma è ancora in corsa per tutti gli obiettivi. Su Napoli-Fiorentina…”

L’ex calciatore Francesco Baiano è intervenuto ieri in Telecapri Onda Azzurra, su Telecapri; “ Il Napoli sta avendo un rendimento altalenante però sta vivendo una stagione tutto sommato positiva. Non dimentichiamo gli infortuni, il Covid e le gare ravvicinate. Certo, avrebbe potuto fare di più nelle gare con Torino, Spezia e Lazio, ma gli azzurri sono comunque in corsa per tutti gli obiettivi”. Baiano è intervenuto anche sulle dichiarazioni di Gattuso, che ha lamentato un’eccessivo condizionamento dei suoi giocatori per le critiche o i commenti derivanti da social, siti e radio. “Le pressioni a Napoli sono normali, ci sono in tutte le grande piazze, figuriamoci in quella partenopea dove c’è grande amore per il calcio ma anche visibilità enorme. In ogni caso se i calciatori si lamentassero di queste critiche direi loro di andare a giocare nel cortile di un palazzo, perchè evidentemente non sono pronti per giocare in serie A”. Infine Baiano ha parlato di Napoli-Fiorentina. “Il Napoli è favorito, la Fiorentina ha vinto e sta facendo benino anche perchè non ci voleva molto a fare meglio della gestione precedente. La vittoria sul Cagliari è relativa, perchè se i sardi avessero segnato il rigore con Joao Pedro ora avremmo parlato di un altro risultato. Al di là dell’exploit con la Juventus, i viola, che vedo sempre, hanno ancora diversi problemi, segnano poco, e lo stesso Vlahovic ha siglato 6 reti di cui la metà su rigore. Insomma al “Maradona” sarà difficile per la Fiorentina spuntarla, ma dipende pure dal Napoli, che immagino penserà anche alla gara di Supercoppa”.