Attesa Osimhen: l’ottimismo lo vede tra i convocati a fine mese

I tempi di recupero si sono dilatati. La spalla deve essere tenuta d’occhio ed il Covid non ha certo migliorato la situazione, ma sembra che in casa Napoli regni un cauto ottimismo sul ritorno di Osimhen, perché le terapie sostenute durante la permanenza in Belgio dovrebbero aver dato gli esiti sperati. C’è attesa quindi. Quella di vedere il nigeriano nuovamente in gruppo. Lo aspetta Gattuso che, proprio per l’arrivo di Osimhen, ha cambiato l’abito del suo Napoli. andando a cucire un 4-2-3-1 fatto praticamente per lui, per le sue qualità, fisiche e tecniche. Nella più ottimistica delle possibilità, l’attaccante ex Lille potrebbe sperare di rientrare nella lista dei convocati per la prima giornata del girone di ritorno, ovvero il prossimo 31 gennaio contro il Parma allo Stadio Maradona. Esattamente un girone dopo il suo esordio in quella partita del Tardini sbloccata dall’ingresso in campo del nigeriano che mandò letteralmente in tilt da difesa emiliana propiziando la vittoria del Napoli.

Il Mattino